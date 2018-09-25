Соревнования проводятся в г. Армавире в ДЮСШШ по адресу Кирова, 50 с 29 сентября 2018 г. (день приезда) по 01 октября 2018 г. (день отъезда)

Общее руководство организацией соревнований осуществляет Краснодарская общественная организация "Федерация шахмат Краснодарского края", непосредственное поведение соревнований возлагается на Армавирскую городскую общественную организацию «Шахматная федерация» (далее АГОО «Шахматная федерация»).

Главный судья соревнований – арбитр ФИДE Ширшиков Николай Васильевич, тел.: +7(918)965-48-16.

Директор турнира: Айвазян Анатолий Вагаршакович, тел.: +7(928-207-98-08)

Подробная информация о соревновании на сайте КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»: http://f-chess-kk.ru/

Информационный партнер: СМИ «Шахматы в Краснодарском крае»: http://chess-kk.ru

Предварительная регистрация участников до 28.09.2018 г. отправляется на e-mail: zamir777mail@yandex.ru , тел. 8-962-851-93-87 – Шурдумов Хвыча Сафарбиевич

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

Дополнительная информация и изменения

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края