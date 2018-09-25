В г. Белореченске в Шахматном клубе по адресу ул. 8-ое Марта 57, 20 октября 2018 г. состоится открытое первенство Белореченского района по блицу приуроченного к 80- летию кандидата в мастера спорта СССР Жукова Виктора Ивановича.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию шахмат Белореченского района.
Организатор соревнований - Борза Т.Н. - председатель общественной организации «Союз Пенсионеров Белореченского района».
Главный судья соревнований - Ширшиков Николай Васильевич
Директор турнира Абкадыров Р.Л.
Спортивные соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорта России и не противоречащим
Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
Заявки принимаются до 18.10. 2018г. по эл. почте :abkadyrovrafail@mail.ru контактный телефон: +7-988-333-93-27
Данное Положение является официальным вызовом на
соревнования.
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края