В г. Белореченске в Шахматном клубе по адресу ул. 8-ое Марта 57, 20 октября 2018 г. состоится открытое первенство Белореченского района по блицу приуроченного к 80- летию кандидата в мастера спорта СССР Жукова Виктора Ивановича.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию шахмат Белореченского района.

Организатор соревнований - Борза Т.Н. - председатель общественной организации «Союз Пенсионеров Белореченского района».

Главный судья соревнований - Ширшиков Николай Васильевич

Директор турнира Абкадыров Р.Л.

Спортивные соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорта России и не противоречащим

Правилам игры в шахматы ФИДЕ.

Заявки принимаются до 18.10. 2018г. по эл. почте :abkadyrovrafail@mail.ru контактный телефон: +7-988-333-93-27

Данное Положение является официальным вызовом на

соревнования.

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края