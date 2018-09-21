Кубок главы города Армавира по «быстрым шахматам»

Соревнования проводятся в г. Армавире в ДЮСШШ по адресу ул. Гоголя д.207 - 29 сентября 2018(день приезда) по 01 октября 2018 (день отъезда) Торжественное открытие в 11-50.



Начало 1 тура в 12-00 30 сентября 2018 года; 30 сентября 2018 в 18.00 – закрытие соревнования.

Общее руководство организацией соревнований осуществляет Краснодарская общественная организация «Федерация шахмат Краснодарского края», непосредственное проведение соревнования возлагается на Армавирскую городскую общественную организацию «Шахматная федерация» (далее АГОО «Шахматная федерация»). Главный судья соревнований – арбитр ФИДE Ширшиков Николай Васильевич, тел.: +7(918) 965-48-16. Главный судья соревнований отвечает за порядок и дисциплину участников соревнования в игровом зале во время турнира.

Директор турнира: Айвазян Анатолий Вагаршакович, тел.: +7(928-207-98-08)

Подробная информация о соревновании на сайте КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»: http://f-chess-kk.ru/

Информационный партнер: СМИ «Шахматы в Краснодарском крае»: http://chess-kk.ru

Предварительная регистрация участников до 28.09.2018 г. отправляется на e-mail: zamir777mail@yandex.ru , тел. 8-962-851-93-87 – Шурдумов Хвыча Сафарбиевич

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края