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Актуальные вопросы/ответы Президента КОО Федерации шахмат Краснодарского края

Уважаемые шахматисты и любители шахмат Краснодарского края! 

Накопилось много вопросов, о которых нужно поговорить, попытаемся обсудить наиболее острые из этих вопросов: 

1. Зачем в Краснодарском крае нужны муниципальные федерации?

Думал, что этот вопрос не нуждается в раскрытии, и он абсолютно логичен, но прокомментирую, для понимания. Есть две философии в реализации присутствия шахматной федерации в Краснодарском крае. Одна и ненашедшая поддержку в Президиуме Федерации шахмат Краснодарского края - это развитие через официальных представителей краевой федерации; аналог филиальной сети, которая будет управляема и которая позволит голосовать при очередных выборах или протаскивании любого вопроса так, как нужно руководителю федерации. Другой путь - это формирование независимых муниципальных федераций, которые будут заинтересованы и ответственны за свою работу на территории муниципального образования. Нужно отметить, что свой путь развития мы выбрали и зафиксировали в Меморандуме 2015 года. И наша цель - это создание и развитие муниципальных федераций в каждом муниципальном образовании Краснодарского края, которых на сегодня 44 в регионе. Сегодня Федерация шахмат Краснодарского края объединяет 25 муниципальных федераций. 

2. Что должна делать муниципальная федерация в муниципальном образовании?

В первую очередь, нужно создать федерацию, и в этом вопросе есть два пути: создание с юридическим лицом или без юридического лица. В нашем случае это не имеет никакого значения. Далее, созданная федерация обращается в Федерацию шахмат Краснодарского края о вступлении руководителя муниципальной федерации. Затем муниципальная федерация подписывает соглашение/договор о сотрудничестве с муниципальным спорткомитетом (название может отличаться). Готовит и согласовывает Календарный план муниципального вида спорта "шахматы". Проводит Чемпионаты и Первенства, определяет победителей и формирует сборную муниципального образования по виду спорта "шахматы". И это главные вопросы. 

3. Как будет происходить обсчет Рейтинг-администраторами?

На сегодняшний день сформирована Рабочая группа Рейтинг-администраторов решением Президиума Федерации шахмат Краснодарского края, при которой будет краевой рейтинг-администратор (руководитель) и муниципальные рейтинг-администраторы в городах: Краснодар, Армавир, Новороссийсск и Сочи. Муниципальные Рейтинг-администраторы работают на закрепленных территориях исключительно по Календарному плану, согласованному с муниципальными спорткомитетами. Краевой рейтинг-администратор - согласно с Календарным планом Федерации шахмат Краснодарского края и с муниципальными федерациями, членами Федерации шахмат Краснодарского края. Иных обсчетов российского рейтинга на территории Краснодарского края не планируется. 

4. Что будет с турнирами, которые не находятся в Календарном плане ни в краевой, ни в муниципальных федерациях?

Такие турниры мы будем считать "любительскими" или "шоу-мероприятиями", которые тоже нужны для популяризации шахмат, хороший пример в этом случае OPEN SOCHI 2018. Есть интересные Пиар-мероприятия, такие как шахматы во время дайвинга или "шахбокс" и т.п. Будем информационно и дальше поддерживать любые инициативы, которые будут развивать шахматное образование, шахматный спорт и любительские шахматные мероприятия. 

5. Для чего нужна корпоративная площадка "Федерации шахмат Краснодарского края" в Битрикс24?

Когда мы запускали Битрикс24 "Федерации шахмат Краснодарского края", мы ставили перед собой цели и задачи объединения знаний и опыта работы всех муниципальных федераций, а это работа руководителей федераций, судей, тренеров и шахматистов. Возможность видеть документы и учиться работать с ними. Иметь возможность выстраивать горизонтальные связи между муниципальными федерациями. Мы ставим перед собой задачу знать друг друга и учиться работать друг с другом, а для этого будет полезен инструмент коммуникации - Битрикс24 "Федерации шахмат Краснодарского края".

6. Планирую ли выдвигать свою кандидатуру в Руководители КОО "Федерация шахмат Краснодарского края" по истечении текущего срока в 2020 году?

Не планирую, т.к. уверен, что должна быть ротация руководителей "Федерации шахмат Краснодарского края", а не монополия и узурпация. Но помогать и поддерживать буду.

 

С уважением,

Сметана Владимир Васильевич, Президент КОО "Федерация шахмат Краснодарского края".

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