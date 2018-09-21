Президент России пожелал нашим командам удачи на Олимпиаде в Батуми

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился со сборными страны по шахматам в Сочи и пожелал нашим спортсменам удачи на Олимпиаде в Батуми.

Мужская сборная России, за которую играют Владимир Крамник, Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Дмитрий Яковенко и Никита Витюгов, имеет второй стартовый номер. На первом месте расположилась команда Америки – действующий олимпийский чемпион. Основными конкурентами наших шахматистов, помимо американцев, являются сборные Китая, Азербайджана, Индии, Украины, Франции, Армении, Англии, Израиля. Старший тренер мужской сборной России – Андрей Филатов, тренеры Александр Мотылев и Александр Рязанцев.

Российские шахматистки возглавляют рейтинг-лист женского турнира. В составе женской сборной России – Александра Костенюк, Александра Горячкина, Валентина Гунина, Наталья Погонина и Ольга Гиря, старший тренер – Сергей Рублевский, тренеры – Владимир Поткин и Евгений Наер. Главными соперницами россиянок станут команды Китая, Грузии, Украины, Индии, Франции, Польши и Казахстана.

Напомним, что команды России с тренерами с 15 сентября проводят заключительные сборы в Сочи и уже оттуда отправятся в Батуми.

Генеральный спонсор сборных команд России по шахматам – ПАО «ФСК ЕЭС». Генеральный партнер Российской шахматной федерации – ПАО «Фосагро».

Сайт Олимпиады

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http://ruchess.ru/news/all/vladimir_putin_vstretilsya_s_muzhskoy_i_zhenskoy_sbornymi_rossii/