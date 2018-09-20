Открытый турнир городов героев и городов воинской славы юга России давно стал уже традиционным. В этом году он проводился впервые в Туапсинском районе на базе Оздоровительного Комплекса «Орбита». Турнир стал самым масштабным за последний годы и в нем приняло участие 114 человек. Этого не ожидали даже организаторы соревнований. К слову сказать, что город Туапсе представили 3 взрослые и 4 детские команды!
Открытие турнира
На открытии соревнований прозвучали гимны России и Кубани!
Гимн Туапсинского района спел Заслуженный работник культуры Кубани, почетный житель Туапсинского района, автор и исполнитель Андрей Торосян.
Поприветствовал участников, тренеров и гостей соревнований Президент Федерации Шахмат г. Туапсе и Туапсинского района Грушев Василий Сергеевич!
Главный судья турнира Евгений Бондаренко ознакомил всех с регламентом соревнований, и объявил турнир открытым!
На турнире принимало участие очень много юных шахматистов. Некоторые из них впервые попробовали свои силы.
Открытый турнир городов героев и городов воинской славы юга России давно стал уже традиционным.
В этом году он проводился впервые в Туапсинском районе на базе Оздоровительного Комплекса «Орбита». Турнир стал самым масштабным за последний годы и в нем приняло участие 114 человек. Этого не ожидали даже организаторы соревнований.
К слову сказать, что город Туапсе представили 3 взрослые и 4 детские команды!
Шахматные баталии
Открытый турнир городов героев и городов воинской славы юга России выиграла команда
«Молодая гвардия» г. Новороссийск,
2 место у сборной Темрюкского района,
3 место заняла Сборная г. Туапсе.
В личном зачете отличились:
1.МГ Петров Никита (Новороссийск)
2.ММ Мороз Роман (Славянск на Кубани)
3.кмс Воронин Артем (Тимашевск).
В юношеской лиге
В юношеской лиге
победила команда «Дебют» (Новороссийск, Раевская)
2.ДЮСШ «Каисса» (Новороссийск),
3.ДЮСШ «Каисса2″(Новороссийск). Поздравляем!
Нельзя не отметить игру наших юных шахматистов!
1-ое место в общем зачете турнир категории В
🏆 Костанян Леон Константинович/7,5 очков
2-ое место!
🏆 Урумян Грант/5 очков
Блестящее выступление воспитанников клуба шахмат «Дебют» г.Туапсе:
🏆Вишникин Илья/6 очков
🏆 Абдурахманов Александр/5 очков
🏆Щербина Игорь/4,5 очка
🏆Нагапетян Валентин/ 4 очка
🏆Панчев Арсен/ 4 очка
🏆Давтян Самвел/3,5 очка
🏆 Иванов Максим/3 очка
🏆 Сандул Дмитрий/3 очка
🏆 Грапонов Илья/2 очка
🏆Кубасов Михаил Дмитриевич/2 очка
🏆Губаев Камиль/1 очко
В турнире категории A Командно-личный зачет, лучшими стала команда Туапсе замкнув тройку лидеров!
3 место.
Состав команды:
1 Чаркрубян Тигран Ованесович 5,5 очков
2 Пищугин Алексей Иванович 5,5 очков
3 Тахмазян Альберт Арамович 5,0 очков
4 Абрамян Армен Аркадьевич 5,0 очков
5 Котолупова Ольга Викторовна 5,0 очков
Награждение победителей
Хотелось бы поздравить Костанян Леона Константиновича-1-ое место! который выиграл общий турнир детской лиги В! В личном зачете он набрал 7.5 очков. 2-ое место! Урумян Грант в категории 2009г. и младше.
В категории
А среди женщин места распределились таким образом:
1-ое место Котолупова Ольга Викторовна (г.Туапсе)
2-ое место Очеретная Елена Александровна (г.Туапсе)
Еще раз хотелось бы выразить огромную благодарность в организации турнира, весь заботливый и внимательный коллектив Оздоровительного комплекса «Орбита», Президента федерации шахмат г. Туапсе и Туапсинского района Грушева Василия Сергеевича!
Огромная благодарность Вице-президенту Федерации Шахмат Краснодарского края Бондаренко Евгению Михайловичу, Якименко Анне Александровне, Грушевой Юлии Вадимовне, и другим судьям турнира за их огромный труд.
https://tuapse-chess.ru/tyrnir-geroiv/