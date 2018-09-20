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Открытый турнир городов героев и городов воинской славы юга России

Открытый турнир городов героев и городов воинской славы юга России‌ давно стал уже традиционным. В этом году он проводился впервые в Туапсинском районе на базе Оздоровительного Комплекса «Орбита». Турнир стал самым масштабным за последний годы и в нем приняло участие 114 человек. Этого не ожидали даже организаторы соревнований. К слову сказать, что город Туапсе представили 3 взрослые и 4 детские команды! 

Открытие турнира

На открытии соревнований прозвучали гимны России и Кубани! 

Гимн Туапсинского района спел Заслуженный работник культуры Кубани, почетный житель Туапсинского района, автор и исполнитель Андрей Торосян. 

Поприветствовал участников, тренеров и гостей соревнований Президент Федерации Шахмат г. Туапсе и Туапсинского района Грушев Василий Сергеевич!  

Главный судья турнира Евгений Бондаренко ознакомил всех с регламентом соревнований, и объявил турнир открытым! 

На турнире принимало участие очень много юных шахматистов. Некоторые из них впервые попробовали свои силы.  

Открытый турнир городов героев и городов воинской славы юга России‌ давно стал уже традиционным. 

В этом году он проводился впервые в Туапсинском районе на базе Оздоровительного Комплекса «Орбита». Турнир стал самым масштабным за последний годы и в нем приняло участие 114 человек. Этого не ожидали даже организаторы соревнований. 

К слову сказать, что город Туапсе представили 3 взрослые и 4 детские команды!

Шахматные баталии

Открытый турнир городов героев и городов воинской славы юга России выиграла команда

«Молодая гвардия» г. Новороссийск, 

2 место у сборной Темрюкского района, 

3 место заняла Сборная г. Туапсе. 

В личном зачете отличились:

1.МГ Петров Никита (Новороссийск)

2.ММ Мороз Роман (Славянск на Кубани) 

3.кмс Воронин Артем (Тимашевск).

В юношеской лиге

В юношеской лиге

победила команда «Дебют» (Новороссийск, Раевская)

2.ДЮСШ «Каисса» (Новороссийск),

3.ДЮСШ «Каисса2″(Новороссийск). Поздравляем!

Нельзя не отметить игру наших юных шахматистов! 

1-ое место в общем зачете турнир категории В

🏆 Костанян Леон Константинович/7,5 очков

2-ое место!

🏆 Урумян Грант/5 очков

Блестящее выступление воспитанников клуба шахмат «Дебют» г.Туапсе:

🏆Вишникин Илья/6 очков

🏆 Абдурахманов Александр/5 очков

🏆Щербина Игорь/4,5 очка

🏆Нагапетян Валентин/ 4 очка

🏆Панчев Арсен/ 4 очка

🏆Давтян Самвел/3,5 очка

🏆 Иванов Максим/3 очка

🏆 Сандул Дмитрий/3 очка

🏆 Грапонов Илья/2 очка

🏆Кубасов Михаил Дмитриевич/2 очка

🏆Губаев Камиль/1 очко

В турнире категории A Командно-личный зачет, лучшими стала команда Туапсе замкнув тройку лидеров!  

3 место. 

Состав команды:

1 Чаркрубян Тигран Ованесович 5,5 очков

2 Пищугин Алексей Иванович 5,5 очков

3 Тахмазян Альберт Арамович 5,0 очков

4 Абрамян  Армен Аркадьевич 5,0 очков

5 Котолупова  Ольга Викторовна 5,0 очков

Награждение победителей

Хотелось бы поздравить Костанян Леона Константиновича-1-ое место! который выиграл общий турнир детской лиги В! В личном зачете он набрал 7.5 очков.            2-ое место! Урумян Грант в категории 2009г. и младше. 

В категории

А среди женщин места распределились таким образом:

1-ое место  Котолупова Ольга Викторовна (г.Туапсе)

2-ое место Очеретная Елена Александровна (г.Туапсе)

Еще раз хотелось бы выразить огромную благодарность в организации турнира, весь заботливый и внимательный коллектив Оздоровительного комплекса «Орбита», Президента федерации шахмат г. Туапсе и Туапсинского района Грушева Василия Сергеевича!

Огромная благодарность Вице-президенту Федерации Шахмат Краснодарского края Бондаренко Евгению Михайловичу, Якименко Анне Александровне, Грушевой Юлии Вадимовне,  и другим судьям турнира за их огромный труд.

https://tuapse-chess.ru/tyrnir-geroiv/

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