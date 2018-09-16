16 сентября в Павловском СКЦ прошел девятый этап гран-при по быстрым шахматам.

Турнир собрал 14 участников, проходил по швейцарской системе в 9 туров.

Лидер общего зачета Д. Кашкаха и на этот раз занял первое место пройдя этап без поражений, семь побед и лишь две ничьи, в его активе 8 очков.

Второе- третье место, с одинаковым результатом 7,5 очков , поделили А. Гуков и Б. Натальный.

У В. Касатонова в итоге 5,5 очков и четвертое место. Последующие места у ветеранов: В. Давиденко, С. Шушаняна , В. Чурюмова и О. Коваленко у всех по 5 очков. Школьник Е. Бескопыльный набрал 4 очка и занял 9 место.

Д. Кашкаха после девятого этапа лидерство укрепил и теперь у него 148 баллов, с отставанием в 7 баллов на второй позиции А. Гуков, В. Касатонов сохранил третью позицию сейчас у него 116 баллов.

Информацию предоставил Давиденко В.Д.