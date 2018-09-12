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IV Международный турнир любителей шахмат

  

4-й международный турнир любителей шахмат проводится с 11 октября (день приезда) по 19 октября (день отъезда) 2018 года в г. Сочи, Курортный посёлок Лоо, ул. Декабристов, д. 78 «Б». пансионат «АкваЛоо».  
Право на участие в турнире имеют все желающие, за исключением обладателей титула «международный гроссмейстер» среди мужчин и игроков с рейтингом ФИДЕ выше 2325.
Организатор турнира – ООО «АрчибальдЧесс» (Chess Amateur International), совместно с Российской шахматной федерацией.
Главный судья – международный арбитр Махнёв Владимир Николаевич.
Система проведения
Турнир любителей проводится по швейцарской системе в 9 туров.
Контроль времени – 90 минут до конца партии + 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого. Турниры проводятся по правилам ФИДЕ, действующим с 01.01.2018, применением Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
 
СВЯЗАТЬСЯ С ОРГАНИЗАТОРАМИ:
Сергей БЕШУКОВ    +7 (918) 609-17-44
Дмитрий НОВИЦКИЙ  +375 (29) 635-04-21
Кирилл БРЫЗГАЛИН  +7 (999) 653-77-54

ВСЕ О ТУРНИРЕ    info@chessamateur.ru
ПО РЕГИСТРАЦИИ   info@kubanchessfed.ru

Положение о четвертом международном «Турнире любителей шахмат»  http://chessamateur.ru/

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