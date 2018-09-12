4-й международный турнир любителей шахмат проводится с 11 октября (день приезда) по 19 октября (день отъезда) 2018 года в г. Сочи, Курортный посёлок Лоо, ул. Декабристов, д. 78 «Б». пансионат «АкваЛоо».

Право на участие в турнире имеют все желающие, за исключением обладателей титула «международный гроссмейстер» среди мужчин и игроков с рейтингом ФИДЕ выше 2325.

Организатор турнира – ООО «АрчибальдЧесс» (Chess Amateur International), совместно с Российской шахматной федерацией.

Главный судья – международный арбитр Махнёв Владимир Николаевич.

Система проведения

Турнир любителей проводится по швейцарской системе в 9 туров.

Контроль времени – 90 минут до конца партии + 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого. Турниры проводятся по правилам ФИДЕ, действующим с 01.01.2018, применением Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.



СВЯЗАТЬСЯ С ОРГАНИЗАТОРАМИ:

Сергей БЕШУКОВ +7 (918) 609-17-44

Дмитрий НОВИЦКИЙ +375 (29) 635-04-21

Кирилл БРЫЗГАЛИН +7 (999) 653-77-54

ВСЕ О ТУРНИРЕ info@chessamateur.ru

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Положение о четвертом международном «Турнире любителей шахмат» http://chessamateur.ru/