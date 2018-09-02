В день Знаний в Ейске прошёл традиционный шахматный турнир по быстрым шахматам. Шахматный клуб "Блиц" радушно принял как жителей Ейска, так и гостей!

У них, кстати, новшество! Оборудована специальная комната для головоломок, которые помогают развивать логическое мышление. Около сотни самых разнообразных головоломок ждут маленьких шахматистов!

На день города председателю шахматной Федерации Казакову Александру Владимировичу было вручено Свидетельство за "Лучшую организацию спорта"! Приятно, что в Ейском районе администрация ценит вклад Федерации и лично Казакова в развитие шахматного вида спорта.

Информацию предоставил Мальченко Алексей