Сегодня в ст. Кущевской прошли соревнования среди детей младших групп по шахматам, посвященное международному дню солидарности по борьбе с терроризмом.
Места распределились следующим образом;
1 место занял Дюка Алексей,
2 место занял Балудин Дмитрий,
3 место занял Каграманян Микаел.
1 место занял Тимофеев Тимофей,
2 место занял Овсянников Александр,
3 место занял Богачев Даниил.
Среди девочек:
1 место заняла Хистева София,
2 место заняла Слюсарева Татьяна,
3 место заняла Рыбалко Анастасия.
Информацию предоставил Василий Хистев