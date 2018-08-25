Всем, кто втайне вздыхает по шахматам и давно мечтает приручить фигуры, посвящается! 🤫

В это воскресенье, 26 августа, главный шахматный клуб города Академия «Каисса» приглашает взрослых и детей на день открытых дверей!

Программа:

▪️11:00 — начало. Участвуем в интерактивах, пробуем силы в мастер-классах, задаём вопросы преподавателям, записываемся на пробное занятие.

▪️12:00 — сеанс одновременной игры с гроссмейстером В.А. Чеховым.

Можно просто понаблюдать, а можно и поучаствовать. Взнос участника — 300 рублей.

▪️15:00 — семейный командный турнир по шахматам.

Если не играете, то оставайтесь на видеотрансляцию. Командные турниры всегда очень захватывают! Если участвуете, не забудьте зарегистрироваться на сайте в разделе «Мероприятия».🏻

🏻 Приходите обязательно и сделайте свой первый ход, а мы вас направим и поддержим!

Где?

Академия «Каисса», ул. Садовая, 156.

Когда?

26 августа в 11:00.

Да встречи за шахматной доской!

Информацию предоставила Анна Кирюхина