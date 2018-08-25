Всем, кто втайне вздыхает по шахматам и давно мечтает приручить фигуры, посвящается! 🤫
В это воскресенье, 26 августа, главный шахматный клуб города Академия «Каисса» приглашает взрослых и детей на день открытых дверей!
Программа:
▪️11:00 — начало. Участвуем в интерактивах, пробуем силы в мастер-классах, задаём вопросы преподавателям, записываемся на пробное занятие.
▪️12:00 — сеанс одновременной игры с гроссмейстером В.А. Чеховым.
Можно просто понаблюдать, а можно и поучаствовать. Взнос участника — 300 рублей.
▪️15:00 — семейный командный турнир по шахматам.
Если не играете, то оставайтесь на видеотрансляцию. Командные турниры всегда очень захватывают! Если участвуете, не забудьте зарегистрироваться на сайте в разделе «Мероприятия».🏻
🏻 Приходите обязательно и сделайте свой первый ход, а мы вас направим и поддержим!
Где?
Академия «Каисса», ул. Садовая, 156.
Когда?
26 августа в 11:00.
Да встречи за шахматной доской!
Информацию предоставила Анна Кирюхина