11 августа 2018 года в станице Ленинградской Краснодарского края в связи с празднованием Дня физкультурника на стадионе состоялся турнир по быстрым шахматам среди детей и инвалидов. В нем приняли участие 20 человек.

Среди инвалидов первое место занял – Зинченко Анатолий Николаевич, второе место - Лысенко Виктор Николаевич, третье – Феклинов Николай Сергеевич.

Среди детей первое место занял – Кузовников Данил, второе – Пягай Илья, третье – Повстяной Никита.

Организаторами данного мероприятия были Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края и Шахматная федерация Ленинградского района.

Информацию предоставила Анастасия Кузовникова