1 августа 2018 года в станице Ленинградской Краснодарского края в ДК" Казачье подворье" состоялся турнир по быстрым шахматам среди инвалидов.

В нем приняли участие 12 человек.

В напряженной борьбе первое место занял Лысенко Виктор Николаевич,

второе – Феклинов Николай Сергеевич,

третье – Павлоградский Алексей Михайлович.

Организаторами данного мероприятия были Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края и Шахматная федерация Ленинградского района.

Информацию предоставила Анастасия Кузовникова