1 августа 2018 года в станице Ленинградской Краснодарского края в ДК" Казачье подворье" состоялся турнир по быстрым шахматам среди инвалидов.
В нем приняли участие 12 человек.
В напряженной борьбе первое место занял Лысенко Виктор Николаевич,
второе – Феклинов Николай Сергеевич,
третье – Павлоградский Алексей Михайлович.
Организаторами данного мероприятия были Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края и Шахматная федерация Ленинградского района.
Информацию предоставила Анастасия Кузовникова