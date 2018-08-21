17 августа 2018 года состоялся очередной Президиум КОО Федерации шахмат Краснодарского края:

Приняты решения по вопросам членства в КОО Федерации шахмат Краснодарского края:

Исключить из членов Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» на основании поступивших заявлений:

1. Пылина Бориса Семеновича – Президент Муниципальной общественной организации «Федерация шахмат Лабинского района Краснодарского края»;

2. Мясникова Даниила Владимировича - Президент «Федерации шахмат г. Туапсе Туапсинского района».

Принять в члены Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» на основании поступивших заявлений:

1. Бордовицину Екатерину Валерьевну – Президент Муниципальной общественной организации «Федерация шахмат Лабинского района Краснодарского края»;

2. Грушева Василия Сергеевича – Президент «Федерации шахмат г. Туапсе Туапсинского района»;

3. Каспаряна Андрея Вирабовича – Президент Муниципальной общественной организации «Федерация шахмат Усть-Лабинского района Краснодарского края»;

4. Литвинова Григория Владимировича – Председатель общественной организации «Шахматно-шашечная федерация Брюховецкого района».

Утверждены изменения в работе Вице-президентов Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»:

1. Купальян Георгий Семенович – Первый Вице-президент по взаимодействию с органами власти;

2. Бондаренко Евгений Михайлович - Вице-президент по взаимодействию с судейском составом;

3. Кащенко Алексей Петрович - Вице-президент по работе со СМИ;

4. Пешков Вадим Викторович – Вице-президент по работе с календарным планом спортивных мероприятий Краснодарского края;

5. Федоренко Сергей Александрович – Вице-президент по общим вопросам;

6. Ширшиков Николай Васильевич – Вице-президент по развитию муниципальных федераций.

Сформированы «Шахматные зоны Краснодарского края» и утверждены руководители:

1. Северная (Муниципальные образования: Ейский, Каневской, Кущевский, Крыловской, Павловский, Староминьской, Ленинградский, Щербиновский районы). Руководитель «Северной шахматной зоны Краснодарского края» - Мальченко Алексей Николаевич;

2. Центральная (Муниципальные образования: Приморско-Ахтарский, Славянский, Калининский, Красноармейский, Крымский, Абинский, Тимашевский, Брюховецкий, Выселковский, Динской, Северский районы, г.о. Краснодар). Руководитель «Центральной шахматной зоны Краснодарского края» - Купальян Георгий Семенович;

3. Восточная (Муниципальные образования: Белоглинская, Новопокровский, Тихорецкий, Кавказский, Тбилисский, Гулькевичский, Курганинский, Новокубанкий, Успенский, Апшеронский, Белореченский, Лабинский, Мостовской, Отрадненский районы, г.о. Армавир). Руководитель «Восточной шахматной зоны Краснодарского края» - Ширшиков Николай Васильевич;

4. Черноморская (г.о. Анапа, г.о. Новороссийск, г.о. Геленджик, г.о. Сочи, Туапсинский, Темрюкский районы). Руководитель «Черноморской шахматной зоны Краснодарского края» - Захаров Юрий Юрьевич.

Сформирована «Группа Рейтинг-администраторов Краснодарского края» Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» в следующем составе:

1. Рейтинг-администратор Краснодарского края (Руководитель «Группы Рейтинг-администраторов Краснодарского края») - Якименко Анастасия Александровна;

2. Рейтинг-администратор г. Краснодар – Диденко Андрей Валентинович;

3. Рейтинг-администратор г. Армавир – Шурдумов Хвыча Сафарбиевич;

4. Рейтинг-администратор г. Сочи – Еганов Александр Сергеевич;

5. Рейтинг-администратор г. Новороссийск – Якименко Анна Александровна.

Утвержден Календарный план спортивных мероприятий Краснодарского края на 2019 год и направлен на согласование в Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.

Протокол № 13 Президиума Краевой общественной организации "Федерация шахмат Краснодарского края"

Календарный план Краевой общественной организации "Федерация шахмат Краснодарского края" на 2019 год