24 августа 2018 г. в пансионате «Шепси» п. Шепси Туапсинский район, пройдет традиционный турнир - чемпионата МО Туапсинский район по дисциплине «быстрые шахматы» (0880012811Я)

Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации и развития шахмат в Краснодарском крае и Туапсинском районе (Краснодарский край, Российская Федерация).

Задачами проведения турнира являются:

вовлечение население Туапсинского района в шахматный спорт;

укрепление связей между шахматистами города Туапсе и других городов края и России;

повышение спортивного мастерства новороссийскими шахматистами;

определение победителей и призеров в различных номинациях.

День приезда – 24 августа 2018 г. Дни соревнований – 25-26 августа 2018 г. День отъезда – 27 августа Торжественное открытие 25.08.2018 в 13:45. Начало 1 тура - 25.08.2018 в 14:00. Закрытие турнира-26.08.2018 года в 15.00.

Участник, опоздавший на регистрацию, допускается в турнир с результатом «-» в первом туре.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие шахматисты.

Заявки на участие принимаются по электронной почте, e-mail: pozitiv.yan@ya.ru и дублируются директору турнира на e-mail: ab-hron@mail.ru

Директор соревнований (турнира) – Янчук Наталья Юрьевна +7918-9079831

По общим организационным вопросам: Янчук Наталья Юрьевна +7918-9079831 e.mail: pozitiv.yan@ya.ru

Предварительная регистрация участников до 24.08.2017 г.(включительно)

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края