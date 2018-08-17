Краевая общественная организация "федерация шахмат краснодарского края"

" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "

Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "

Сметана Владимир Васильевич Сметана Владимир Васильевич,

Полномочный представитель Российской Шахматной Федерации в Краснодарском крае

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«Шахматный SARTUP-Шепси 2018»

24 августа 2018 г. в пансионате «Шепси» п. Шепси Туапсинский район, пройдет традиционный турнир - чемпионата МО Туапсинский район по дисциплине «быстрые шахматы» (0880012811Я)

 

Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации и развития шахмат в Краснодарском крае и Туапсинском районе (Краснодарский край, Российская Федерация). 

Задачами проведения турнира являются:

вовлечение население Туапсинского района в шахматный спорт;

укрепление связей между шахматистами города Туапсе и других городов края и России;

повышение спортивного мастерства новороссийскими шахматистами;

определение победителей и призеров в различных номинациях.

День приезда – 24 августа 2018 г. Дни соревнований – 25-26 августа 2018 г. День отъезда – 27 августа Торжественное открытие 25.08.2018 в 13:45. Начало 1 тура - 25.08.2018 в 14:00. Закрытие турнира-26.08.2018 года в 15.00.

Участник, опоздавший на регистрацию, допускается в турнир с результатом «-» в первом туре.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие шахматисты.

Заявки на участие принимаются по электронной почте, e-mail: pozitiv.yan@ya.ru и дублируются директору турнира на e-mail: ab-hron@mail.ru

Директор соревнований (турнира) – Янчук Наталья Юрьевна +7918-9079831

По общим организационным вопросам: Янчук Наталья Юрьевна +7918-9079831 e.mail: pozitiv.yan@ya.ru

Предварительная регистрация участников до 24.08.2017 г.(включительно) 

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Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края

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