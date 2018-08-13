12 августа в Павловском СКЦ прошел восьмой этап гран-при по быстрым шахматам.

Только Д.Кашкаха и Б.Натальный прошли турнир без поражений, у обоих по 5 побед и 2 ничьи (в том числе одна между собой). Закономерный результат их выступления: поделили 1-2 места с одинаковым результатом 6 очков из 7 возможных.

По 4,5 очка набрали В.Чурюмов и В.Касатонов, они поделили 3-4 место.

Последующие 4 места заняли: А.Гуков, Е.Макаров, С.Шушанян и В.Давиденко у которых в активе по 4 очка.

По итогам восьми этапов на первую позицию выдвинулся Д.Кашкаха — 128 баллов, А.Гуков на второй строчке с 124 баллами, В.Касатонов занимает 3 место набрав 102 балла, у ближайшего преследователя В.Чурюмова — 100 баллов.

До конца года запланировано еще 3 этапа.

Итоговая таблица:

Место Имя Фдрц Рейт Мстн Результа С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

1 Кашкаха Денис, 1861 6 22.0 28.5 23.0

2 Натальный Борис, 1235 6 21.0 27.5 24.5

3 Чурюмов Валерий, 1061 4.5 23.5 32.0 19.5

4 Касатонов Владимир, 1200 4.5 22.0 29.5 18.0

5 Гуков Аркадий, 1236 4 24.0 32.5 19.0

6 Макаров Евгений, 1009 4 24.0 32.5 16.0

7 Шушанян Сергей, 1166 4 22.5 29.0 18.0

8 Давиденко Василий, 1178 4 20.5 28.0 14.0

9 Бескопыльный Егор, 1001 3.5 19.5 24.0 10.0

10 Подлозный Владимир, 1010 3 24.0 30.5 12.0

11 Фурсов Анатолий, 1000 2.5 19.5 24.5 5.0

12 Бескопыльный Федор, 1000 2 21.0 27.5 10.0

13 Панфилец Юрий, 1000 1 21.5 29.0 7.0

Информацию предоставил В. Давиденко