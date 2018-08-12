Николай Ширшиков не только обучает своих подопечных искусству шахматной игры,

он прививает им высокие нравственные, гражданские, патриотические качества.

Рабочий график председателя городской шахматной федерации Николая Васильевича Ширшикова строго регламентирован. Каждый день расписан до минуты. Среди множества мероприятий значительное место занимает тренерская работа с детьми дошкольного возраста.

Именно Ширшиков стал «пионером» обучения игре в шахматы воспитанников детских садов. И это дает хорошие результаты: его воспитанники в довольно раннем возрасте добиваются весомых результатов. Они, как правило, обладают хорошей памятью, отличаются от сверстников усидчивостью, реакцией, математическим мышлением. Не зря же шахматную игру считают гимнастикой ума. Вот почему большинство ученых, особенно точных наук, прекрасные шахматисты. Вспомним хотя бы химика Д. Менделеева – заядлого шахматиста Санкт-Петербургского шахматного клуба или чемпиона мира М. Ботвинника – преуспевающего в науках. Или взять Маршала Советского Союза В. Чуйкова, который обыгрывал порой профессиональных шахматистов.

Этому виду спорта посвятил всю свою жизнь Николай Ширшиков. Сев за шахматную доску в детском возрасте, а эту любовь привил ему отец, ветеран Вооруженных Сил СССР, участник Великой Отечественной

войны Василий Егорович, Николай за несколько лет дорос до шахматиста-разрядника. А в 1980 году Ширшиков, помимо титула чемпиона города, становится сильнейшим в своей возрастной группе в крае. А на лацкане его костюма занял место заветный значок кандидата в мастера спорта Советского Союза по шахматам. К тому времени он уже стал работать тренером в городской шахматной школе. И на этом поприще добился заметных результатов. Его воспитанники стали мастерами ФИДЕ (по шахматам), чемпионами города, края, ЮФО, победителями всероссийских и международных соревнований.

Например, Осман Пшмахов в 11 лет становится чемпионом ЮФО. А с ноября 2016 года он в числе 15 одаренных детей России обучается в гроссмейстерской школе «Сириус», организованной исходя из президентской программы. Или его воспитанник Игорь Хмелевской, ставший серебряным призером первенства мира среди инвалидов.

Ряд его учеников прославили Армавирскую шахматную школу на первенстве края, ЮФО, России. Среди них Кирилл Гладков, Олег Кудрин, Левон Даниелян. Этот список можно продолжать – шахматная скамейка длинная.

Николай Васильевич не только обучает своих подопечных искусству шахматной игры, он прививает им высокие нравственные, гражданские, патриотические качества. Ощутимую помощь оказывает городу и краю его бывший воспитанник, мастер ФИДЕ Владимир Сметана (его первые тренеры Н. Зданевич и Ю. Чечеткин). Являясь президентом краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края», он помогает развивать шахматы. За последнее время он побывал в сорока общеобразовательных школах края (без учета городских школ), посетил свыше двадцати муниципальных образований Кубани. Приезжал туда не с пустыми руками: шахматы, часы шахматные, учебная литература пополнили школы края, стали необходимым пособием для начинающих шахматистов.

Ширшиков, как президент городской федерации, является организатором множества соревнований, различных турниров. Ежегодно по его инициативе проводится турнир памяти великолепного шахматиста, или как его называли, надежды России, мастера спорта Андраника Карабахцяна.

Как член краевой шахматной федерации, а с 2010 года и Южного федерального округа, Николай Васильевич проводит ежегодно в июне Всероссийский турнир на Черноморском побережье. И он «убивает», как говорится, двух зайцев. Во-первых, его воспитанники имеют возможность отдохнуть на море, а во-вторых, посмотреть и перенять приемы шахматной игры лучших шахматистов России. Замечу, что и на этот раз порадовал своих земляков его воспитанник Осман Пшмахов…

Около 30 лет возглавляет городскую шахматную федерацию Н. Ширшиков. За это время ему присвоено звание «Судья международной категории – арбитр ФИДе по шахматам». Ему оказывает высокое доверие региональная федерация ЮФО – он не только является организатором соревнований самого высокого уровня, но и выступает в качестве главного судьи-эксперта. Это доверие Ширшиков заслужил своей преданностью любимому делу, главному в его жизни.

А. ОЛЬМЕЗОВ.

От Олеси Гетмановой • 10 августа 2018

https://news-armavir.ru/obshhestvo/nastavnik-trener-vospitatel.html