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— Я убеждена, что в школе должны играть в шахматы. Со статистикой трудно спорить. В нашей стране и за рубежом у детей, которые играют в шахматы в школе, показатели успеваемости выше на 35–40%. Эта интеллектуальная игра развивает ребенка, – министр образования Ольга Васильева.

Какие изменения в обучении появятся с нового учебного года в школах Армавира?

Всех родителей школьников интересует, какие изменения ждут их в новом учебном году. Предыдущий учебный год выдался богатым на идеи и инициативы в сфере образования Краснодарского края. В «АС» решили разобраться, какие изменения в образовании в учебном году 2018-2019 воплотятся в жизнь в нашем городе.

Первоклашек посадят за… доски

Среди изменений, которые планируется ввести в армавирских школах, стоит отдельно отметить введение обязательного урока по шахматам.

Пока что в новом учебном году министерство образования Краснодарского края позволило нашим учебным заведениям самим определить модель нововведений. У одних школ шахматы станут обязательным предметом и по нему будут ставиться оценки, у других настольную игру начнут преподавать в качестве дополнительного или внеклассного занятия. При этом малышей не станут слишком нагружать, одного часа в неделю, со слов министра образования РФ О.Ю. Васильевой, будет достаточно. По мнению эксперта и российского гроссмейстера Сергея Карякина, такие занятия помогут учащимся развивать логику. Кроме того, логическая игра учит организованности, планировать и мыслить стратегически.

«Физическое развитие очень важно – для этого есть уроки физкультуры, но важно ведь и развивать голову, логику, интуицию. Именно поэтому шахматы необходимы в школьной программе», – цитирует Карякина ТАСС.

Несколько лет назад школы № 7, 8, 13, 14 и 17 стали первопроходцами в крае, присоединившись к программе «Шахматы в школах», которую реализует шахматная федерация при поддержке Фонда Елены и Геннадия Тимченко, а также регионального министерства образования науки и молодежной политики, краевой федерации шахмат. За счет Фонда воспитанники этих школ получили наборы шахмат, доски, шахматные часы и учебно-методические материалы.

С этого года шахматы введут во всех школах, причем преподавать их будут педагоги этих учебных заведений, которые прошли соответствующие курсы. Учебная программа будет построена таким образом, что любой ученик сможет научиться игре в шахматы, независимо от успеваемости по предметам. Родителям, относящимся скептически к нововведениям можно успокоиться – политика министерства образования РФ нацелена не на воспитание будущих гроссмейстеров, а на обучение детей азам игры.

Благородный дух борьбы

Кубань четвертый год подряд признается лучшей среди регионов по развитию физкультуры и спорта. Власти продолжают работать в этом направлении. По словам губернатора В.И. Кондратьева, дополнительным стимулом для развития спорта в крае станет введение комплекса ГТО и занятий по самбо в качестве третьего урока физкультуры в школах. Проект «Самбо в школу» – всероссийский. Краснодарский край одним из первых регионов России приступил к введению самбо в школьную программу.

С 1 сентября в 150 образовательных учреждениях в школьную программу будут введены уроки самбо. При этом, как подчеркнул глава региона, нововведения будут носить экспериментальный характер. Так, в качестве пилотного проекта самбо начнут преподавать в армавирских школах № 2, 6, 8 и 13, а к 2021 году он должен охватить все учебные учреждения региона. Армавирские учителя физкультуры уже прошли переподготовку для того, чтобы проводить первичные занятия самбо с учениками школ.

Никакой агрессии на уроках не будет, на самом деле самбо только называется боевым видом искусства. Оно учит не нападать, а обороняться в экстремальных ситуациях без оружия.

— Любой спорт — философия в первую очередь. А философия — это очень важно для духа бойца, потому что сперва нужно победить духом, а потом физически. Я считаю, самбо отвечает этим требованиям, но, к сожалению, секции самбо и тренеров по самбо в крае днем с огнем не сыщешь. Это неправильно. <…> Если эксперимент пройдет успешно, эту практику распространим на все школы нашего края, – сообщает В.И. Кондратьев.

Инициативу о введении уроков самообороны в школьное расписание поддерживает и наш земляк, глава Федерации дзюдо и самбо Краснодарского края Рудольф Мкртичевич Бабоян.

— Основные тематики, которые будут преподаваться в школах — история самбо, освобождение от захватов, а также подстраховка и самостраховка. Думаю, к этому можно будет добавить бросковую технику. Программы, по которой дети занимаются самбо в специализированных спортивных школах, в общеобразовательных, конечно же, не будет. Разработанная программа, которая будет внедрена с 1 сентября, должна легко осваиваться как детьми, так и учителями физкультуры, — отметил он в интервью с информагентством РБК.

Недостатка в спортинвентаре не будет – около 20 млн рублей было направлено в кубанские школы на внедрение уроков самбо. Проект пилотный, поэтому каждая армавирская школа сама выбирает модель внедрения и классы, в которых будет преподаваться самооборона.

Фото А. Ковязина.

ОТ ВИКТОРИИ АЛЕКСАНДРОВЫ • 31 ИЮЛЯ 2018

https://news-armavir.ru/nauka-i-obrazovanie/uchit-po-novomu.html