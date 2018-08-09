Схватка умов на «полях» .

В преддверии международного Дня шахмат в нашем городе прошел шахматный турнир «Шах и мат». В нем приняли участие ребята из молодежных трудовых отрядов.

Баталии на черно-белых полях развернулись в недавно реконструированном городском парке. Организаторами мероприятия выступили центр молодежной политики совместно с движением «Молодая гвардия» Единой России.

Долгий расчет комбинаций, зажатое в кулак терпение, время без слов друг против друга… и решающий мат! Так, бронзу завоевал Ервант Карадаян, серебро – Александр Долженко. Абсолютным победителем турнира стал Ренат Гайдин. По итогам соревнований тройка медалистов получила грамоты и призы от спонсора турнира.

Армавир имеет давние шахматные традиции, не один десяток лет шахматная школа подготавливает будущих гроссмейстеров. Уже со следующего учебного года во всех школах города шахматы начнут преподавать в начальных классах.

В. САШИНА.

https://news-armavir.ru/sport/xod-konem.html