В городе Сочи, Адлерский район, ул. Ленина № 88 26 августа состоится Турнир "Rapid" по быстрым шахматам в рамках проекта "Open Sochi 2018" среди мальчиков и девочек до 7 лет (2011г.р. и моложе), до 9 лет (2009г.р. и моложе), до 11 лет (2007г.р. и моложе),юношей и девушек до 18 лет (2000 г.р. и моложе)

Проводящая организация - Педагогический Шахматный Союз ИП (свидетельство ОГРНИП 313774631900202) в лице директора мероприятия Моисеева Сергея Сергеевича

Главный судья турнира IМ Орпинков Максим Леонидович (г. Москва, судья 1 категории)

Регистрация на Официальном сайте турнира: www.opensochi.vphs.ru

Место проведения Спортивный комплекс "ЮНОСТЬ"

Контакты:

Директор турниров ПШС - Моисеев Сергей Сергеевич тел. 8 962 998 25 61; mail: info@vphs.ru

Секретарь - Наталья Валентиновна тел. 8 926 169 87 96; mail: moiseevanv@mail.ru

положение турнира

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края