В городе Сочи, Адлерский район, ул. Ленина № 88 с 21 по 25 августа состоится Турнир "Классика" по классическим шахматам в рамках проекта "Open Sochi 2018" среди мальчиков и девочек до 7 лет (2011г.р. и моложе), до 9 лет (2009г.р. и моложе), до 11 лет (2007г.р. и моложе),юношей и девушек до 18 лет (2000 г.р. и моложе)

Место проведения Спортивный комплекс "ЮНОСТЬ"

Официальный сайт турнира www.opensochi.vphs.ru

Директор турниров ПШС - Моисеев Сергей Сергеевич тел. 8 962 998 25 61; mail: info@vphs.ru

Cекретарь - Наталья Валентиновна тел. 8 926 169 87 96

положение турнира

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края