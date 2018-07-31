Шахматный фестиваль "Анапа-2018"

Соревнования проводятся в городе Анапа Краснодарского края с 28 августа по 10 сентября в помещении пансионата "Фея-2" ( Пионерский проспект,107А)

В программе фестиваля:

проведение ХIV Всероссийского детско-юношеского турнира "Анапа-2018"-этапа Кубка России 2018г.

проведение ХIV Всероссийского шахматного турнира "Анапа-2018" по блицу

проведение ХIV Всероссийского детско-юношеского турнира "Анапа-2018" по быстрым шахматам

проведение ХIV Всероссийского детско-юношеского турнира "Анапа-2018" по классическим шахматам

Общее руководство организацией соревнований осуществляют:

Общероссийская общественная организация "Российская шахматная Федерация" и краевая общественная организация "Федерация шахмат Краснодарского края"

Непосредственное проведение соревнований возлагается на пансионат "Фея-2" и судейскую коллегию.

Информационный партнер соревнований - СМИ "Шахматы в Краснодарском крае" www.chtss-kk.ru.

Заявки на участие в соревновании принимаются на официальном сайте -www.anapachess.ru

Директор соревнования Демурин Евгений Борисович г. Анапа.:8 918 469 82 03, эл. почта -chessanapa@mail.ru

Главный судья - Фомиченко Эдуард Алексеевич, судья всероссийской категории г. Краснодар.: 8 918 114 07 00, эл. почта -fomichenko69@mail.ru

Положения о проведении турниров

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края