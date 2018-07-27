В Новороссийске завершился фестиваль «Малая земля»

В нем приняли участие около 1500 человек

Этап детского Кубка России «Малая земля» второй год проводится в Новороссийске в рамках большого шахматного фестиваля.

В программе 2018 года множество соревнований: рейтинговый опен, соревнования по рапиду и блицу, турнир по быстрым шахматам для ветеранов, сеансы одновременной игры, судейский семинар, шахматная викторина «Что? Где? Когда?», конкурс решения задач, «Весёлые старты», «шахматы Фишера» и «шведки», а также лекция спортивного шахматного психолога и мастер-классы.

Этап детского Кубка России собрал в четырех возрастных группах более 220 мальчиков и девочек из 28 регионов нашей страны от Калининграда до Камчатки. Для участников и гостей была организована экскурсия в один из красивейших уголков страны – поселок Абрау-Дюрсо. Более 60 человек побывали в подвалах старейшего завода шампанских вин, узнали историю производства и технологию выращивания лучших сортов винограда России, полюбовались живописными южными пейзажами.

Сеансы одновременной игры для детей провели гроссмейстер Михаил Панарин, мастера Валерий Свиридов, Марина Бараева, Ирина Бараева, Виктория Якименко. Состоялся судейский семинар под руководством арбитра ФИДЕ Анны Якименко, где любой желающий мог узнать об изменениях в правилах шахмат, задать вопросы. 17 слушателей получили сертификаты о соответствии квалификационной категории судьи.

В «Весёлых стартах» участвовали 35 человек. Самые быстрые и ловкие были отмечены шахматной федерацией Новороссийска, все участники получили сладкие призы. Шахматная викторина «Что? Где? Когда?» с каждым годом собирает всё больше команд; сейчас их было 11. Конкурс решения задач проходил в четырех возрастных группах.

На «ура» прошла лекция спортивного психолога Анжелики Несветайло; все желающие смогли пройти тесты на перфекционизм и мотивацию и получить ответы на интересующие вопросы.

Опен собрал в этом году 70 человек. 1 место – Виталий Снатенков (Москва), 2. Валерий Свиридов (Томск), 3. Александр Макаренко (Москва). Лучший результат среди женщин – Екатерина Насырова (Марий Эл), среди ветеранов – Сергей Позин (ХМАО).

Всего в мероприятиях фестиваля было задействовано около 1500 человек. В книге отзывов шахматной федерации Новороссийска появились новые слова благодарности.

Технические результаты.

Информацию и фото предоставила Анна Якименко

http://ruchess.ru/news/all/v_novorossiyske_zavershilsya_festival_malaya_zemlya_/