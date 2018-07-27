Шахматный фестиваль OpenSochi 2018

C 21 августа (день приезда) по 26 августа (рапид/день отъезда) 2018 года Педагогический Шахматный Союз планирует организацию шахматного фестиваля OpenSochi 2018. Это будет уже третий Сочинский проект ПШС.

В рамках шахматного проекта состоятся турниры по классическим, по быстрым шахматам, а также конкурс решения задач.

Проект получил большую популярности среди жителей России и каждый раз собирал более 100 участников. Уровень организации растет с каждым годом и в 2018 году всех ждет незабываемый турнир, который станет не только профессиональным спортивным состязанием, а также шахматным праздником.

Ссылка на турнир: http://opensochi.vphs.ru

Информацию предоставил директор ПШС Моисеев Сергей Сергеевич