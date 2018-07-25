Навострите уши, у нас к вам предложение! Корпоративное… 🤫
✔️Сплотить коллектив;
✔️Схлестнуться с конкурентами в интеллектуальной борьбе за пределами офисов и торговых залов;
✔️Поднять имидж компании и хорошо провести время за шахматной партией…
❗️Всё это мы можем для вас устроить!
Наше предложение — КОРПОРАТИВНЫЙ ТУРНИР по шахматам от Академии «Каисса» специально для корпораций и организаций любого масштаба!
Мы:
▪️предоставляем два этажа в ваше распоряжение — зал для проведения турнира и кафетерий;
▪️или организуем и проводим мероприятие на вашей территории;
▪️привлекаем к участию местные СМИ;
▪️широко освещаем событие в Instagram, ВКонтакте, Facebook;
▪️дарим участникам памятные подарки и призы!
Бонусы (куда же без них):
🏻Скидка на проведение второго и последующих турниров!
🏻Льготные условия на первые месяцы обучения для детей сотрудников вашей компании!
Покажите конкурентам, на что способны, и поборитесь за главный кубок Академии «Каисса»!
Оставляйте заявку в Директ с указанием эл. почты, и мы вышлем вам нашу презентацию!
Или звоните Евгению, он в теме, ответит на все каверзные вопросы: 8 (955) 182-86-88.
Ну что, сыграем?
Информацию предоставила Аня Кирюхина Академия "Каисса"