Навострите уши, у нас к вам предложение! Корпоративное… 🤫

✔️Сплотить коллектив;

✔️Схлестнуться с конкурентами в интеллектуальной борьбе за пределами офисов и торговых залов;

✔️Поднять имидж компании и хорошо провести время за шахматной партией…

❗️Всё это мы можем для вас устроить!

Наше предложение — КОРПОРАТИВНЫЙ ТУРНИР по шахматам от Академии «Каисса» специально для корпораций и организаций любого масштаба!

Мы:

▪️предоставляем два этажа в ваше распоряжение — зал для проведения турнира и кафетерий;

▪️или организуем и проводим мероприятие на вашей территории;

▪️привлекаем к участию местные СМИ;

▪️широко освещаем событие в Instagram, ВКонтакте, Facebook;

▪️дарим участникам памятные подарки и призы!

Бонусы (куда же без них):

🏻Скидка на проведение второго и последующих турниров!

🏻Льготные условия на первые месяцы обучения для детей сотрудников вашей компании!

Покажите конкурентам, на что способны, и поборитесь за главный кубок Академии «Каисса»!

Оставляйте заявку в Директ с указанием эл. почты, и мы вышлем вам нашу презентацию!

Или звоните Евгению, он в теме, ответит на все каверзные вопросы: 8 (955) 182-86-88.

Ну что, сыграем?

Информацию предоставила Аня Кирюхина Академия "Каисса"