7-й этап «гран-при» по быстрым шахматам

22 июля в Павловском СКЦ прошел седьмой этап гран-при по быстрым шахматам, он был приурочен к Всемирному Дню шахмат и собрал 14 участников.

Призы для всех соискателей наград турнира выделил индивидуальный предприниматель Савранский Е.В.

Соревнование проходило по швейцарской системе в 7 туров.

На этот раз Д. Кашкаха был сильнее и набрал 6 очков, это позволило ему с 109 баллами вплотную приблизиться к лидеру общего зачета А. Гукову, который поделил 7-8 место с ветераном В. Подлозным (у обоих по 4 очка) и с учетом этого турнира имеет в активе 114,5 баллов.

На втором месте, на этом этапе, с отставанием на пол очка от победителя- В. Касатонов,

третьим призером с 5 очками стал Б.Натальный .

По 4,5 очков набрали: Д. Щербаков, С. Шушанян и В. Давиденко и поделили места с четвертого по шестое.

На третье место, после А.Гукова и Д.Кашкахи, по итогам 7 этапов вышел С.Шушанян с 89 баллами.

Очередной турнир из этой серии 12 августа.

Информацию предоставил Василий Давиденко