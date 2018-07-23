Шахматный турнир посвящённый Международному дню шахмат!
В Староминском районе состоялся шахматный турнир Староминского сельского поселения, посвящённый Международному дню шахмат!
В дух дневном турнире с контролем времени 5 минут, в два круга, за призы боролись в финале 9 человек.
Первое место занял Глушко Алексей Данилович,
второе Ельняков Андрей Афанасьевич,
третье Шавлач Алексе Иванович!
Все призёры получили денежные призы и грамоты главы поселения Миськова Юрия Владимировича!
Праздник Шахмат прошёл с положительными эмоциями!
Информацию предоставил Президент МОО Федерация Шахмат Староминского района Глушко Алексей Данилович.