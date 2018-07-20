В рамках Всероссийского шахматного фестиваля" Малая Земля" Завершился этап Детского Кубка России по шахматам 2018 года.

В группе мальчики до 9 лет -2 место занял Лебедев Артём ( тренер Оганьян А.Г.) , в группе до 11 лет -1 место Ахмедов Давид ( тренер Еганов А.С.) в группе мальчики до 13 лет -2 место Балаян Эдуард ( тренер Николаиди Э.Н.).Поздравляем наших спортсменов и тренеров с отличными результатами !!!!

http://chess-results.com/tnr354931.aspx?lan=11&ar..

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края