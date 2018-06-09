08 июня 2018 года состоялось заседание Судейско-квалификационной комиссии Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края» по вопросу утверждения документации для работы рейтинг-администратора Краснодарского края.
Уважаемые руководители муниципальных федераций шахмат Краснодарского края!
Публикуем документы, необходимые для взаимодействия с рейтинг-администратором КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
Информационное письмо Судейско-квалификационной комиссии Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»
Протокол № 06
Заседания Судейско-квалификационной комиссии Краевой общественной организации «Федерация шахмат Краснодарского края»
Инструкция рейтинг-администратора КОО «Федерация шахмат Краснодарского края».
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края