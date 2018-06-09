В Славянске-на-Кубани С 26 по 30 марта 2018 года в МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» проходил классификационный турнир по шахматам, посвященный 75 годовщине освобождения города Славянска-на-Кубани и Краснодарского края от фашистских захватчиков.

В мероприятии приняли участие 34 человека.

Призовые места распределились следующим образом:

Среди мальчиков:

Малина Леонид – 1 место

Лысенко Руслан – 2 место

Пономаренко Егор – 3 место

Среди девочек:

Ткачева Дарья – 1 место

Ефименко Амалия – 2 место

Трунина Анна – 3 место

Информацию предоставил Мороз Р. А.