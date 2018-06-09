В Славянске-на-Кубани С 26 по 30 марта 2018 года в МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» проходил классификационный турнир по шахматам, посвященный 75 годовщине освобождения города Славянска-на-Кубани и Краснодарского края от фашистских захватчиков.
В мероприятии приняли участие 34 человека.
Призовые места распределились следующим образом:
Среди мальчиков:
Малина Леонид – 1 место
Лысенко Руслан – 2 место
Пономаренко Егор – 3 место
Среди девочек:
Ткачева Дарья – 1 место
Ефименко Амалия – 2 место
Трунина Анна – 3 место
Информацию предоставил Мороз Р. А.