Первого июня в парке ст.Павловской одиннадцать юных шахматистов в возрасте до 10 лет приняли участие в турнире посвященном празднику – Дню защиты детей.

Соревнование проводилось по швейцарской системе в пять туров.

Поединки велись бескомпромиссно, из 25 партий только четыре ничьих. Волновались и дети, и родители и поражения избежать никому из участников не удалось.

Первое место поделили Артур Зубков и Федор Бескопыльный из райцентра, оба набрали по 3,5 очка из пяти возможных. Последующие четыре места с одинаковым результатом – 3 очка, поделили Григорий Мядзелец из ст. Старолеушковской, Кирилл Миронов, Эльвира Шушанян и Дима Дьяченко (все из Павловской), на пол очка от них отстал Матвей Жук из ст. Новопетровской.

Призерам вручили грамоты и всем независимо от достигнутого результата были вручены подарки от СП «Мир» (президент В.П.Савранский), за что прозвучало громкое «спасибо» от участников и их родителей.

Информацию предоставил Давиденко В.Д.