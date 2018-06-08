9 апреля в Славянске-на-Кубани в ДЮСШ «Белая ладья» проходил блицтурнир по шахматам, посвященный Дню Весны и труда в рамках акции спорт против наркотиков.
В мероприятии участвовало 25 человек.
Призовые места распределились следующим образом:
В общем зачете:
1 место – Шадрин Роман
2 место – Варавка Алексей
3 место - Невский Александр
Среди мальчиков:
1 место – Крупа Семен
2 место – Саркисян Роман
3 место – Сокол Петр
Среди девочек:
1 место – Чернодуб Алина
2 место – Гурина Алина
3 место – Сокол Арина
Информацию предоставил Р.А. Мороз