9 апреля в Славянске-на-Кубани в ДЮСШ «Белая ладья» проходил блицтурнир по шахматам, посвященный Дню Весны и труда в рамках акции спорт против наркотиков.

В мероприятии участвовало 25 человек.

Призовые места распределились следующим образом:

В общем зачете:

1 место – Шадрин Роман

2 место – Варавка Алексей

3 место - Невский Александр

Среди мальчиков:

1 место – Крупа Семен

2 место – Саркисян Роман

3 место – Сокол Петр

Среди девочек:

1 место – Чернодуб Алина

2 место – Гурина Алина

3 место – Сокол Арина

Информацию предоставил Р.А. Мороз