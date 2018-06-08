В Славянске-на-Кубани 8 января в ДЮСШ «Белая ладья» состоялся Рождественский блицтурнир по шахматам в рамках акции «Спорт против наркотиков».
В мероприятии участвовало 30 человек.
Призовые места распределились следующим образом:
1 место – Потрекеев Павел
2 место – Шведова Мария
3 место – Шадрин Роман
Среди девушек 2000г и младше
1 место – Гурина Алина
2 место – Чернодуб Альбина
3 место – Котлярова Марина
Среди юношей 2002 г.р. и младше:
1 место – Алекперов Богдан
2 место – Малина Леонид
3 место – Чадилов Владимир
Информацию предоставил Р.А. Мороз