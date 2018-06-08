Ленинградский район турнир 17 мая 2018 года в станице Ленинградской Краснодарского края в ДК" Казачье подворье" состоялся турнир по быстрым шахматам среди инвалидов.

Организаторами данного мероприятия были Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края и Шахматная федерация Ленинградского района.

В нем приняли участие 12 человек.

В напряженной борьбе первое место занял Головацкий Леонид Дмитриевич,

второе - Павлоградский Леонид Михайлович, Шевелев Алексей Иванович.

Информацию предоставила Кузовникова А.