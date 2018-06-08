09 апреля 2018 в станице Ленинградской в МБОУ СОШ 6 состоялся Муниципальный этап Командного турнира по быстрым шахматам "Белая ладья" Ленинградский район.

В нем приняли участие 11 школ района. В каждой команде участвовали по 4 человека возрасиом до 14 лет.

Первое место заняла оманда МБОУ СОШ 1, второе место - МБОУ СОШ 2, третье место - МБОУ СОШ 12.

Победители муниципального этапа представляли свой район в краевом этапе Командного турнира по быстрым шахматам "Белая ладья", проходивший в апреле в г. Армавир.

Информацию предоставила Кузовникова А.