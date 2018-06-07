27 мая в станице Старощербиновской прошло Открытое лично-командное Первенство Щербиновского района по быстрым шахматам в трёх возрастных категориях: 2009г.р. и моложе ; 2008-2007г.р ; 2006-2002г.р.
Турнир проходил с обсчетом российского рейтинга.
Приняли участие Ейский, Щербиновский, Ленинградский, Крыловский, Каневской районы.
Всего 39 участников.
Лучшие щербиновские шахматисты: Ежов Алексей - 1 место (возрастная категория 2008-2007г.р.),
Кобелев Максим - 2 место (возрастная категория 2006-2002г.р.),
Кобелев Андрей - 3 место (возрастная категория 2008-2007г.р.),
Сапунова Елизавета - 1 место среди девочек (возрастная категория 2009г.р. и моложе).
В командном зачёте 1 место - Щербиновский район, 2 место - Крыловский район, 3 место - Ейский район.
Информацию предоставил Мальченко А.