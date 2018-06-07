Завершился Открытый Рождественский турнир на Кубок СПК (колхоза) "Знамя Ленина", собравший практически всю северную зону Краснодарского края: Ейский, Щербиновский, Кущевский, Ленинградский, Каневский, Брюховецкий, Крыловский районы.

Соревнования проходили по быстрым шахматам в 9 туров по возрастным категориям: мальчики и девочки до 9, до 11, до 13 лет, юноши и девушки до 15 и до 17 лет.

В каждой возрастной категории шла бескомпромиссная и увлекательная борьба.

Победители в личном зачете были награждены кубками, медалями и денежными призами.

В командном зачете 1 место - Ейский район, 2 место - Щербиновский район, 3 место - Брюховецкий район. Надеемся, что этот турнир станет ежегодным традиционным в нашем районе.

Информацию предоставил Мальченко А.