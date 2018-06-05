Завершился «Открытый Кубок главы муниципального образования

Щербиновского района по шахматам»

В турнире приняло участие 46 человек.

1 человек из Кавказского района,5 человек из Армавира, 6 человека из Краснодара, 1 человек из Туапсинского района, ,Ленинградский район-3 человека, Сочи-1 человек , Староминской район 6 человек, Щербиновский район-12 человек, Павловский район-5 человек, Ейский район-6 человек.

Места распределились следующим образом.

1 место Давид Закрьян (Сочи)

2 место Максим Луговской (Краснодар)

3 место Быкова Анастасия (Краснодар)

Лучший результат среди ветеранов: Иван Рудько (Ленинградский район)

Лучший результат среди женщин Людмила Быкова (Щербиновский район)

Лучший юноша Чаркрубян Тигран.(Туапсинский район)

Информацию предоставил Ширшиков Н.В.