Завершился «Открытый Кубок главы муниципального образования
Щербиновского района по шахматам»
В турнире приняло участие 46 человек.
1 человек из Кавказского района,5 человек из Армавира, 6 человека из Краснодара, 1 человек из Туапсинского района, ,Ленинградский район-3 человека, Сочи-1 человек , Староминской район 6 человек, Щербиновский район-12 человек, Павловский район-5 человек, Ейский район-6 человек.
Места распределились следующим образом.
1 место Давид Закрьян (Сочи)
2 место Максим Луговской (Краснодар)
3 место Быкова Анастасия (Краснодар)
Лучший результат среди ветеранов: Иван Рудько (Ленинградский район)
Лучший результат среди женщин Людмила Быкова (Щербиновский район)
Лучший юноша Чаркрубян Тигран.(Туапсинский район)
Информацию предоставил Ширшиков Н.В.