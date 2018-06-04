На Арбате в станице Кущевской прошли соревнования по шахматам среди школ станицы, "Белая ладья "
1 место заняла школа 6;
2 место заняла школа 16;
3 место заняла школа 1.
Среди детей воспитанников детской спортивной школы "Лидер";
1 место занял Рузин Алексей,
2 место занял Сероштанов Даниил,
3 место занял Солод Андрей.
Среди девочек;
1 место заняла Хистева София,
2 место заняла Милосердова Ксения,
3 место заняла Большедворова Полина.
Соревнования посвящены Дню Защиты Детей.
Информацию предоставил Хистев В.М.