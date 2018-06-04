Традиционный турнир памяти одного из сильнейших шахматистов Павловского района 70-х годов В.Г.Близнюка, инициированный руководителем крестьянского хозяйства Богатыревым С.В., проходил в марте и закончился 1 апреля.

А. Гуков и Д. Кашкаха прошли турнир без поражений.

Но А. Гуков при одной ничьей на первом месте с 10,5 очка,

а прошлогодний обладатель первого приза этого мемориала Д. Кашкаха с тремя ничьими на втором месте, в его активе 9,5 очка.

По 8,5 очка набрали В. Давиденко и Б. Натальный, по результатам подсчета дополнительного показателя,

«бронза» досталась ветерану В. Давиденко,

Б. Натальный на четвёртом месте.

Последующие два места также пришлось распределять с помощью расчётов, так как ветераны С. Шушанян и В. Чурюмов набрали по 7 очков.

В итоге С. Шушанян на пятой позиции, В. Чурюмов замкнул шестёрку сильнейших.

Лучший результат среди школьников показал девятиклассник СОШ№2 В. Криворучка, который набрал 3,5 очка.

Представитель КФХ Е. Богатырева поздравила и вручила призы участникам турнира.

Информацию предоставил Давиденко А.Д.