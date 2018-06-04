31 мая в п.Сукко города-курорта Анапа в ФГБОУ ВДЦ "Смена" стартовал "Большой шахматный турнир", который собрал 200 ребят из всех регионов России.
Организаторами этого масштабного мероприятия выступили ФГБОУ ВДЦ "Смена", "Межрегиональный шахматный центр" и КОО "Федерация шахмат Краснодарского края".
Открытие мероприятия посетил президент КОО "Федерация шахмат Краснодарского края" Сметана Владимир Васильевич.
Краснодарский край представляют коллективы из Краснодара,Новороссийска и Анапы.
Подробнее о турнире- http://chess-results.com/tnr358813.aspx?lan=11
Информацию предоставил Бондаренко Е.М.