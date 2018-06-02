Краевая общественная организация "федерация шахмат краснодарского края"

" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "

Владимир Крамник

Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "

Сметана Владимир Васильевич Сметана Владимир Васильевич,

Полномочный представитель Российской Шахматной Федерации в Краснодарском крае

News

Турниры в городах Краснодарского края

ШАХМАТНЫЕ ШКОЛЫ И КЛУБЫ В КРАЕ

Новости о шахматах

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

На сайте

Сейчас 17 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Последние авторы

Популярные посты

Новое в блогах

Подписаться на эту RSS-ленту

Популярные блогеры

В Дагомысе стартовал 49-й финал "Белой Ладьи"

В Дагомысе стартовал 49-й финал "Белой Ладьи"

Участвуют 100 команд - 79 российских и 21 иностранная  

В субботу 2 июня в ОК "Дагомыс", г. Сочи стартовал 49-й финал открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая Ладья» среди команд общеобразовательных организаций. В этом году участие в турнире принимают ровно 100 команд - 79 из различных регионов России, а также школьники из Англии, Армении, Беларуси, Германии, Греции, Израиля, Индии, Казахстана, Кении, Киргизии, Латвии, Молдавии, Монголии, Румынии, Сербии, Словакии, Туркменистана, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии. 

Четвертый раз в истории турнира в финальных играх «Белой ладьи» участвуют воспитанники детских домов. Представители школы-интерната № 26 из Рязанской области получили путевку в финал, выиграв турнир «Восхождение». Участники финальных игр «Белой Ладьи» сыграют 9 туров по швейцарской системе. Итоги будут подведены 8 июня.

В первом туре 44 команды выиграли свои матчи, при этом 13 дружин победили с сухим счетом 4:0.

Техническая информация.

Традиционно во все дни соревнований юных шахматистов ждет обширная культурно-развлекательная программа - мастер-классы, лекции, разбор партий, интеллектуальные игры, конкурсы, спортивные состязания. С детьми будут работать двукратный чемпион России, трехкратный олимпийский чемпион Александр Морозевич, экс-чемпион Европы, тренер женской сборной России Евгений Наер и трехкратный чемпион мира по шахматной композиции Олег Перваков. Тренеры и учителя примут участие в «круглых столах», которые будут проводить исполнительный директор РШФ Марк Глуховский и другие спикеры.

В дни проведения соревнований, с 4 по 5 июня, в Дагомысе состоится всероссийская конференция учителей и педагогов дополнительного образования, активно участвовавших в конкурсе «Шахматный всеобуч России».  

Параллельно с финалом «Белой Ладьи» проходит итоговое соревнование участников проекта «Шахматы в школах», который реализуется Российской шахматной федерацией совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. В турнире примут участие 9 команд из Кемеровской, Новосибирской, Псковской областей, Алтайского, Забайкальского, Краснодарского краев и Республик Ингушетия, Удмуртия и Чувашия.  

Турнирная страница. 

http://ruchess.ru/news/all/v_dagomyse_startoval_49_y_final_beloy_ladi/

Нравится
Social buttons
Предыдущие новости на сайте:

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять коментарии.

ВОЙТИ В БЛОГ И ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

     

Владимир Владимирович Путин

Президент России

Дмитрий Анатольевич Медведев

Председатель Правительства Российской Федерации

Кирсан Николаевич Илюмжинов

Президент ФИДЕ

Песков Дмитрий Сергеевич

Председатель Попечительского Совета РШФ, пресс-секретарь Президента России

Игорь Евгеньевич Левитин

Помощник Президента Российской Федерации

Александр Дмитриевич Жуков

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Президент Олимпийского комитета России

Андрей Филатов

Президент Российской шахматной федерации

Аркадий Владимирович Дворкович

Заместитель председателя правительства Российской Федерации, Председатель Наблюдательного Совета РШФ

Александр Геннадиевич Хлопонин

Заместитель председателя правительства Российской Федерации

Юрий Иванович Лобанов

Международный арбит

Аслан Газизович Бешуков

Президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Александр Александрович Сапфиров

Вице-президент Шахматной Федерации Южного федерального округа

Николай Васильевич Ширшиков

Президент Армавирской городской общественной организации «Шахматная Федерация»

Роман Анатольевич Мороз

Президент Федерация шахмат и шашек г. Славянска-на-Кубани и Славянского района

Георгий Семенович Купальян

Президент Федерации шахмат города Краснодара

Кирилл Брызгалин

Президент Шахматной федерации города Сочи

Евгений Михайлович Бондаренко

Президент Шахматной федерации города-героя Новороссийск

Константин Георгиев

Президент шахматной федерации г. Геленджика

Мясников Данил Вадимович

Президент Шахматной федерации города Туапсе

Владимир Крамник

14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013

Александра Костенюк

12-я Чемпионка мира по шахматам среди женщин

Павел Трегубов

Чемпион Европы 2000 года

Сергей Тивяков

FIDE title - Grand Master

Борис Савченко

FIDE title - Grand Master

Антон Демченко

FIDE title - Grand Master

Михаил Панарин

FIDE title - Grand Master

Мелори Бедия

FIDE title - Grand Master