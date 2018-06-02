В Дагомысе стартовал 49-й финал "Белой Ладьи"

Участвуют 100 команд - 79 российских и 21 иностранная

В субботу 2 июня в ОК "Дагомыс", г. Сочи стартовал 49-й финал открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая Ладья» среди команд общеобразовательных организаций. В этом году участие в турнире принимают ровно 100 команд - 79 из различных регионов России, а также школьники из Англии, Армении, Беларуси, Германии, Греции, Израиля, Индии, Казахстана, Кении, Киргизии, Латвии, Молдавии, Монголии, Румынии, Сербии, Словакии, Туркменистана, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии.

Четвертый раз в истории турнира в финальных играх «Белой ладьи» участвуют воспитанники детских домов. Представители школы-интерната № 26 из Рязанской области получили путевку в финал, выиграв турнир «Восхождение». Участники финальных игр «Белой Ладьи» сыграют 9 туров по швейцарской системе. Итоги будут подведены 8 июня.

В первом туре 44 команды выиграли свои матчи, при этом 13 дружин победили с сухим счетом 4:0.

Техническая информация.

Традиционно во все дни соревнований юных шахматистов ждет обширная культурно-развлекательная программа - мастер-классы, лекции, разбор партий, интеллектуальные игры, конкурсы, спортивные состязания. С детьми будут работать двукратный чемпион России, трехкратный олимпийский чемпион Александр Морозевич, экс-чемпион Европы, тренер женской сборной России Евгений Наер и трехкратный чемпион мира по шахматной композиции Олег Перваков. Тренеры и учителя примут участие в «круглых столах», которые будут проводить исполнительный директор РШФ Марк Глуховский и другие спикеры.

В дни проведения соревнований, с 4 по 5 июня, в Дагомысе состоится всероссийская конференция учителей и педагогов дополнительного образования, активно участвовавших в конкурсе «Шахматный всеобуч России».

Параллельно с финалом «Белой Ладьи» проходит итоговое соревнование участников проекта «Шахматы в школах», который реализуется Российской шахматной федерацией совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. В турнире примут участие 9 команд из Кемеровской, Новосибирской, Псковской областей, Алтайского, Забайкальского, Краснодарского краев и Республик Ингушетия, Удмуртия и Чувашия.

Турнирная страница.

http://ruchess.ru/news/all/v_dagomyse_startoval_49_y_final_beloy_ladi/