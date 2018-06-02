Четвертый международный финал «Белой Ладьи» торжественно открылся в Дагомысе

Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям

1 июня 2018 года в Дагомысе стартовал 49-й финал открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая Ладья» среди команд общеобразовательных организаций.

Приветствие участникам, организаторам и гостям турнира направил Президент России Владимир Путин.

В послании главы государства, в частности, говорится:

«Все минувшие годы этот престижный турнир достойно выполняет высокую миссию – содействует популяризации такого замечательного, интеллектуального вида спорта, как шахматы. Открывает способных, увлечённых ребят, даёт им возможность блеснуть своим талантом, набраться опыта у именитых мастеров.

Подчеркну, в нашей стране развитию шахмат, в том числе среди школьников, всегда уделялось особое внимание. И именно «Белая ладья» стала важным этапом в карьере многих титулованных шахматистов, помогла им состояться в любимом деле. Отрадно, что турнир с каждым годом укрепляет свой статус, объединяет всё большее количество юных участников из разных стран.

Желаю вам успехов и конечно, самых ярких впечатлений от спортивного праздника и пребывания на Черноморском побережье России».

На церемонии открытия выступили исполнительный директор Российской шахматной федерации Марк Глуховский, заместитель генерального директора Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Игорь Барадачев, один из основателей турнира, заслуженный тренер СССР Анатолий Быховский, мэр греческого города Аспропиргос Николаос Мелетиу и первый заместитель генерального директора ОК «Дагомыс» Ульяна Кирносова.

Марк Глуховский зачитал приветствие 12-го чемпиона мира, депутата Государственной Думы Анатолия Карпова, поздравил участников с началом турнира и напомнил о том, что их в этом году ждет обширная дополнительная программа – и шахматная, и спортивно-развлекательная.

Игорь Барадачев поблагодарил ОК «Дагомыс» за то, что уже в течение пяти лет финал «Белой Ладьи» проходит именно здесь на столь высоком уровне, и пожелал всем участникам удачи.

Анатолий Быховский поздравил всех с двумя юбилеями: 50 лет клубу «Белая Ладья» и 50 лет – одноименному турниру. Он также рассказал об истории турнира и высказал свою мечту - проведение Всемирной шахматной олимпиады среди школьных команд.

Николаос Мелетиу отметил, что название города «Аспропиргос» переводится как «Белая башня», поэтому участие их команды в этом турнире совсем не случайно.

Ульяна Кирносова поблагодарила всех за то, что они приехали в Дагомыс, ведь для хозяев большая радость – видеть так много детей у себя в комплексе, а также пригласила всех бывать здесь чаще.

Для участников и гостей был подготовлен небольшой концерт в двух отделениях. Выпускник Детской музыкальной школы имени Р. Глиэра Матвей Глуховский (фортепиано) исполнил произведения Шопена, а студентка Московской государственной консерватории имени П. Чайковского Ольга Габулова (скрипка) сыграла несколько музыкальных произведений совместно с педагогом Школы имени Гнесиных Еленой Пляшкевич (фортепиано).

После окончания официальной части всех желающих пригласили посмотреть эффектное пиротехническое шоу.

Организаторы турнира – Российская шахматная федерация и Министерство спорта Российской Федерации. Соревнования проходят при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, компании Renault Россия, ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «ФосАгро».

В этом году участие в турнире примут 100 команд. Помимо россиян, в соревновании сыграют школьники из Англии, Армении, Беларуси, Германии, Греции, Израиля, Индии, Казахстана, Кении, Киргизии, Латвии, Молдавии, Монголии, Румынии, Сербии, Словакии, Туркменистана, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии.

Четвертый раз в истории турнира в финальных играх «Белой ладьи» участвуют воспитанники детских домов. Представители школы-интерната № 26 из Рязанской области получили путевку в финал, выиграв турнир «Восхождение».

Участники финальных игр «Белой Ладьи» сыграют 9 туров по швейцарской системе. Итоги будут подведены 8 июня.

Традиционно во все дни соревнований для юных шахматистов будет организована обширная культурно-развлекательная программа - мастер-классы, лекции, разбор партий, интеллектуальные игры, конкурсы, спортивные состязания. С детьми будут работать двукратный чемпион России, трехкратный олимпийский чемпион Александр Морозевич, экс-чемпион Европы, тренер женской сборной России Евгений Наер и двукратный чемпион мира по шахматной композиции Олег Перваков. Тренеры и учителя примут участие в «круглых столах», которые будут проводить исполнительный директор РШФ Марк Глуховский и другие спикеры.

В дни проведения соревнований, с 4 по 5 июня, в Дагомысе состоится всероссийская конференция учителей и педагогов дополнительного образования, активно участвовавших в конкурсе «Шахматный всеобуч России».

Параллельно с финалом «Белой ладьи» будет проходить итоговое соревнование участников проекта «Шахматы в школах», который реализуется Российской шахматной федерацией совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. В турнире примут участие 9 команд из Кемеровской, Новосибирской, Псковской областей, Алтайского, Забайкальского, Краснодарского краев и Республик Ингушетия, Удмуртия и Чувашия.

Турнирная страница

Фотографии Владимира Барского

http://ruchess.ru/news/all/chetvertyy_mezhdunarodnyy_final_beloy_ladi_torzhestvenno_otkrylsya_v_dagomyse/