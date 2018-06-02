В Дагомысе проходит итоговый турнир проекта "Шахматы в школах"

Параллельно с финалом «Белой ладьи» в Дагомысе проходит итоговое соревнование участников проекта «Шахматы в школах», который реализуется Российской шахматной федерацией совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. В турнире принимают участие 9 команд из Кемеровской, Новосибирской, Псковской областей, Алтайского, Забайкальского, Краснодарского краев и Республик Ингушетия, Удмуртия и Чувашия, отобравшиеся по итогам конкурса на лучшее преподавание шахмат в общеобразовательных учреждениях региона.

В первый игровой день дети сыграли 5 туров. По 8 матчевых очков набрали команды Псковской области (14 индивидуальных очков) и Чувашской Республики (13,5). На 3 очка отстают представители Новосибирской области и Краснодарского края.

6-9 туры состоятся в воскресенье 3 июня.

http://ruchess.ru/news/all/v_dagomyse_prokhodit_itogovyy_turnir_proekta_shakhmaty_v_shkolakh/

Фотографии Этери Кублашвили и Владимира Барского