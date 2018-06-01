Краевые соревнования школьников по электронным шахматам пройдут в г. Краснодаре,по ул. Северная № 309 5 июня 2018г.

Краевые соревнования школьников по электронным шахматам проводятся министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края совместно с государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Краснодарского края "Центр детского и юношеского технического творчества"

Предварительная заявка на участие в Соревнованиях подается в Оргкомитет до 31 мая 2018 года на электронный адрес: gbucdutt@mail.ru.

Регистрация закрывается по мере набора участников.

Положение о соревновании

Приказы о проведении краевых соревнований школьникв по электронным шахматам: 1. министерства образования.науки и молодежной политики Краснодарского края. 2.ГБУ ДО Краснодарского края Центр детского и юношеского технического творчества

Заявка, Программа,Согласие на обработку данных

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края