Краевые соревнования школьников по электронным шахматам пройдут в г. Краснодаре,по ул. Северная № 309 5 июня 2018г.
Краевые соревнования школьников по электронным шахматам проводятся министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края совместно с государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Краснодарского края "Центр детского и юношеского технического творчества"
Предварительная заявка на участие в Соревнованиях подается в Оргкомитет до 31 мая 2018 года на электронный адрес: gbucdutt@mail.ru.
Регистрация закрывается по мере набора участников.
Положение о соревновании
Приказы о проведении краевых соревнований школьникв по электронным шахматам: 1. министерства образования.науки и молодежной политики Краснодарского края. 2.ГБУ ДО Краснодарского края Центр детского и юношеского технического творчества
Заявка, Программа,Согласие на обработку данных
Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края