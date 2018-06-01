Победителям краевого конкурса «Шахматы в школах» вручили заслуженные награды

Лучшей школой Кубани по организации преподавания шахмат ученикам стала школа из станицы Натухаевской города-героя Новороссийск.

В Краснодарском крае конкурс «Шахматы в школах» проходил с 10 октября 2017 по 27 апреля 2018 года. Члены конкурсной комиссии учитывали не только успехи юных шахматистов на соревнованиях, но и качество преподавания шахмат их учителями. В итоге, в тройку лидеров вошли две школы из Новороссийска и одна из Геленджика.

«Конкуренция была очень высокой – в конкурсе в этом году приняли участие уже 289 школ Кубани. В прошлый раз их было почти в два раза меньше. Интерес к шахматам в крае растет постоянно, и чтобы обеспечить детям качественное обучение идет планомерная подготовка преподавателей - за два года необходимые знания получили 468 учителей. Отличный результат, я считаю », - отметил президент Федерации шахмат Краснодарского края Владимир Сметана, который и вручил призы школе-победителю.

По результатам конкурса лучшей школой по преподаванию шахмат стала школа № 26 имени Героя Российской Федерации А. И. Палатиди из станицы Натухаевской города Новороссийска. На втором месте школа № 25 хутора Семигорский Новороссийска. Третье – у школы № 4 имени А.В. Суворова из Геленджика. Победители получили учебные ноутбуки, наборы для игры в шахматы и шахматные часы.

Также команда юных шахматистов-победителей из станицы Натухаевской примет участие в итоговом всероссийском празднике проекта «Шахматы в школах», который пройдет в п. Дагомыс Сочи с 1 по 5 июня.

Свои награды и денежные премии получили и лучшие преподаватели шахмат. В этом году первое место заняла Инна Трошина из школы № 25 Новороссийска. Второе - Антонина Кореневская из геленджикской школы № 4 имени А.В. Суворова. На третьем месте Галина Зеленая и Марина Саввина из новороссийской школы № 26 имени Героя Российской Федерации А.И. Палатиди.

Конкурс «Шахматы в школах» проходит в Краснодарском крае с 2016 года. Его организаторами на территории Кубани выступают Российская шахматная федерация (РШФ) при поддержке Фонда Тимченко, Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и Федерации шахмат Краснодарского края.

Пресс-служба Федерации шахмат Краснодарского края







