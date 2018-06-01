Турнир по быстрым шахматам "Золотой конек-Шепси 2018".
25-27 мая состоялся турнир по быстрым шахматам "Золотой конек-Шепси 2018".
Туапсинский район, п.Шепси, пансионат "Шепси". В Турнире приняло участие 83 спортсмена.
Играли разделено в 2 группах:
А-спортивные разряды, Б-юношеские разряды.
В основном турнире победителем стал - Дашко Андрей(Белореченск),
2 место - Есипенко Александр(Сочи),
3 место - Оганьян Арсен (Сочи).
Лучший результат среди женщин у Сердитых Олеси(Белореченск).
Среди ветеранов - Жуков Виктор (Белореченск).
В группе юношеских разрядов чемпионом стала Закрасова Мариетта, 2.Кротов Константин,
3.Христенко Анастасия.
Поздравляем!
От КОО "Федерация шахмат Краснодарского края выражаем благодарность администрации пансионата "Шепси" и "Федерации шахмат города Туапсе" за организацию и проведение турнира!Подробнее - http://chess-results.com/tnr356670.aspx?lan=11&ar..
Информацию предоставил Бондаренко Е.М.