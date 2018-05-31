Турнир КДЮСШ Лидер по шахматам, посвященный первомайским праздникам и Дню Победы
В станице Кущевская, ул.Ленина 14, с/к "СпортГрад" фойе прошел Первомайский детский турнир по шахматам кущевского района;
Среди девочек:
1 место заняла Слюсарева Татьяна,
2 место заняла Хистева София,
3 место заняла Большедворова Полина.
Среди мальчиков:
1 место занял Сероштанов Даниил,
2 место занял Тимофеев Тимофей,
3 место занял Каграманян Микаел.
Среди юношей:
1 место занял Растворов Роман,
2 место занял Балудин Дмитрий,
3 место занял Хистев Александр.
Информацию предоставил Хистев В.М.