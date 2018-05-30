14 апреля 2018 года в станице Кущевской, в фойе СК "Спортград" прошел турнир по шахматам посвященный Дню космонавтики.
1 место - Петров Юрий,
2 место - Скороходов Борис,
3 место - Виценко Иван Алексеевич.
Информацию предоставил Хистев В.М.
" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "
Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013
" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "
Полномочный представитель Российской Шахматной Федерации в Краснодарском крае
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14 апреля 2018 года в станице Кущевской, в фойе СК "Спортград" прошел турнир по шахматам посвященный Дню космонавтики.
1 место - Петров Юрий,
2 место - Скороходов Борис,
3 место - Виценко Иван Алексеевич.
Информацию предоставил Хистев В.М.