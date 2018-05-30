В станице Кущевской 24 февраля 2018 года в фойе СК "СпортГрад" прошёл квалификационный турнир по шахматам, посвященный "Дню защитников отечества.
Итоговый протокол:
Информацию предоставил Хистев В.М
" Кубанская земля взрастила не мало интересных и талантливых шахматистов "
Крамник Владимир Борисович,
14-й официальный чемпион мира (2000—2007), Победитель Кубка мира 2013
" Будущее Шахмат в Краснодарском крае - в наших руках! "
Полномочный представитель Российской Шахматной Федерации в Краснодарском крае
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В станице Кущевской 24 февраля 2018 года в фойе СК "СпортГрад" прошёл квалификационный турнир по шахматам, посвященный "Дню защитников отечества.
Итоговый протокол:
Информацию предоставил Хистев В.М